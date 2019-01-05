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  3. Murat Kurum Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu

Murat Kurum Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu

IHAAW110045-SIY/04-01-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.

Murat Kurum Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu

IHAAW110045-SIY/04-01-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi. 04.01.2019 11:00:45 TSI NNNN


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