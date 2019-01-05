Murat Kurum Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu
IHAAW110045-SIY/04-01-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.
IHAAW110045-SIY/04-01-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi. 04.01.2019 11:00:45 TSI NNNN
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