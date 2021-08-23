Murat Muratoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mectasında vatandaşlar tarafından çokça aratılamaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MURAT MURATOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşında olan Murat Muratoğlu, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci olan Rahmi Turan'ın oğlu olan Muratoğlu, 15 yaşındayken borsaya duyduğu ilgi doğrultusunda küçük çaplı yatırımlarda bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü başarılı bir şekilde bitirdikten sonra birçok firmada staj yapmıştır. Mesleğini icra etmeye başladığı yıl Amerika'ya giden Murat Muratoğlu, İkiz Kulelerde yer alan emtia borsasında 1 yıl çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra edindiği bilgiler ışığında bir çok firmada birden fazla pozisyonda çalışma imkanı bulmuştur. Daha sonra birkaç gazetede yazarlık yapmaya başlamıştır. Bunlar Referans Gazetesi, Gözcü Gazetesi ve hala da çalıştığı Sözcü Gazetesidir. Gazeteci, son zamanlarda Halk TV`de Erkin Şahingöz ile Ekoparazzit adıyla bir program sunmaktadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1999 yılında Pınar Oğuz ile evlenen Murat Muratoğlu iki çocuğu vardır.