Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara rehabilite ediliyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin yaklaşık 50 milyon dolar harcanarak tamamlanacağını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi IFAD Denetim Misyonu toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantıya Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, IFAD Avrupa ve Orta Asya Birimi Temsilcisi Abdelkarim Sma, IFAD Ülke Program görevlisi Lenyara Fundukova, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, daire başkanları ve personeller katıldı.

İnsanların gelir seviyesini yükseltirken proje dahilinde yukarı havzalarda sel, taşkın önleme tesisleri, kısmen ağaçlandırma, toprağı yerinde tutma ve toprak kaymalarını önlemek gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Kırsaldaki insanlarımıza da arıcılık, seracılık, güneş enerjisinden faydalanma, daha ekonomik ısınma gibi destekler verildi. Seracılıkta özellikle yöre insanlarının gelirinin artması da sağlanıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Biz teşkilatımız ve ülkemiz olarak bu kredilerin hepsine talibiz" diye konuştu.

"50 milyon dolar harcanacak"

Çok fazla çalışma yapılacak havza olduğunu dile getiren Çelik, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışacak çok sahalarımız, ıslah edeceğimiz çok meralarımız var. Buraları kullanacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara da ihtiyacımız var. 28 tane mikro havzada çalışma yapmışız. Burada da 199 civarı köyde faaliyet göstermişler. Yaklaşık 28 bin aile, 85 ve 100 bin kişi arasında iletişim gerçekleştirmişiz. Onlara fayda ve yarar sağlamışız. Bu çalışma esnasında 47 bin hektarda bir alanda çalışma yapmışız. Yaklaşık 20 milyona yakın da fidanı toprakla buluşturmuşuz. Bu ülkemiz için çok güzel. Bu çalışmalar neticesinde IFAD'la birlikte yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir para harcanacak ve bu işler tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

"Olmayan bir yere orman kurmak çok meşakkatli"

Keban Baraj kıyısında ağaçlandırılan alanları görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "Orada kızılçamları görünce sanki Akdeniz'deymişiz gibi bir hava oldu. Karaçam ormanlarını ve karaçam meşelerini gördük. Sedir ormanlarını gördük. Bu ağaçlandırma çalışmalarını bir tek Elazığ, Bingöl ve Muş hattı değil de tamamında daha ciddi olarak daha fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Çünkü olmayan bir yere orman kurmak çok zor ve meşakkatli, çok zaman ister. Bunun için de bizim arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak el birliğiyle bu çalışmaları yapıyorlar. Bazen ailesine, bazen de çocuklarından feragat ediyor. Hepsinden önemlisi orada ömrünü harcıyor ve orada bir orman kuruyor. Bu kurulmuş ormanı da hep beraber görünce bütün yorgunluklar ve çalışmalar sonlanıyor. En güzeli de orada bir ormanın kurulduğunu görmektir" dedi.

Kaynak: İHA