Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nu ele verdi! Canlı yayında ağzından çıkanı kulağı duymadı! "Bana keyfine bak dedi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Tele1 ekranlarında yayımlanan Enver Aysever ile Gündeme Not programına konuk oldu. Canlı yayında verdiği yanıtlarla izleyiciyi şaşkına çeviren Ongun, 23 Ocak tarihinde İstanbul'da etkisini gösteren ve daha sonra İBB'nin ihmali sebebiyle vatandaşa çile olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. O dönem İsviçre'de kayakta olan Ongun, İmamoğlu'nu aradığını ve kendisine "Sen keyfine bak" denildiğini söyledi.

İMAMOĞLU BALIK, ONGUN KAYAK SEFASINDA

İBB'nin ihmali sebebiyle, kar küreme araçlarından, yol tuzlama çalışmalarına varıncaya dek her konuda sınıfta kaldığı 23 Ocak günü, İmamoğlu balıkçıda yemek yerken, Ongun ise İsviçre'de kayak tatili yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz gün televizyon kanalına katılan Ongun'un ilginç savunması ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Ongun, "Ben zaten 7-8 ay önce rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirdim 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını? O sıra Ekrem İmamoğlu'nu aradım, bir şeye ihtiyaç var mı hemen gelebilirim diye, bana 'Yok Murat ne döneceksin. Keyfine bak sen, kafanı dinle' dedi." ifadelerine yer verdi.