Murat Ongun kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını üstlenen ve İBB'nin basın sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bunun üzerine merak edilen isim olan Murat Ongun hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik.

MURAT ONGUN KİMDİR?

1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Murat Ongun, ilk ve ortaöğrenimini Giresun’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında, Ankara’da Show Tv Haber Merkezinde muhabir olarak başlayan Ongun, İstanbul’da Star Tv ve ATV haber merkezlerinde de görev aldı.

1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD’de ‘Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri’ üzerine eğitim aldı.

HABERTÜRK TV’nin kurucuları arasında yer alan Ongun kanalda hem yayıncı hem de idareci olarak uzun yıllar çalıştı. Bir süre özel kanallara yapımcılık yaptı. Kurucusu olduğu yaziisleri.com internet sitesiyle dijital haberciliğe devam etti.

2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile çalışmaya başlayan Ongun bu görevini şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürmektedir.

Murat Ongun'un kaleme aldığı ‘Medyanın İç Savaşı’ ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır. Sultanlar Ligi'nde yer alan Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu üyeliği ve Voleybol Şube sorumluluğu görevlerini yürütmüştür

İngilizce bilen Murat Ongun evli ve 2 çocuk babasıdır.