Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Küçük bir operasyon geçirdi

24 Ekim Cumartesi günü koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İBB sözcüsü Murat Ongun, Hürriyet'ten Fatma Aksu'ya konuştu.

Murat Ongun, İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandığını ifade ederek saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi’ne kontrole gittiğini kaydetti. Ongun," Karın emarı çekildi. Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi’nde, saat 16.00’da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı. 22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00’de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan’ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı.” dedi.

BAKAN KOCA'DAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu arada bildiğiniz gibi bir rahatsızlığı oldu. Ben buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün de yer yer kendim arıyorum, arkadaşlarımız yakın takipteler. Genel durumunun sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun bugün itibarıyla olmadığını, kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade etmiş oldular."

İSTİKLAL MARŞI OKUMAYA DAVET ETTİ

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramı’nda alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım ama saat 19.23’te hastanedeki odamda elimde Türk bayrağıyla İstiklal Marşımızı okuyacağım” dedi.