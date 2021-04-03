Murat Örgen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararları arasında en çok konuşulan TEDAŞ'a yapılan atamalar oldu. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen getirildi. Peki Murat Örgen kimdir?

MURAT ÖRGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli'nin yerine Murat Örgen atandı. Örgen hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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