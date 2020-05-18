Murat Övüç: Bir kadını da bir erkeği de mutlu edebiliyorum

Sosyal medya hesabından canlı yayına yapan Murat Övüç geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu belirtmişti. Yine canlı yayında Sisi lakaplı Seyhan Soylu ile konuşan Övüç şunları söylemişti.

HATUN 1,5 AYLIK HAMİLEYDİ

Övüç, "Bir hatunla beraber olduğum doğru. Aramızda duygusallık sonrası birliktelik oldu. O hatun 1.5 aylık hamileydi ama çocuğunu düşürdü. Hamile olduğunu bana sonradan söyledi. Söyleseydi çok isterdim" açıklamasıyla şoke etti.

BİR KADINI DA ERKEĞİ DE MUTLU EDERİM

Bir holding patronunun kızıyla birliktelik yaşadığını söyleyen Murat Övüç ,"5 yıl önce fal bakarken tanışıp, arkadaş olmuştuk. İkinci kez baba olmayı çok isterim. Bir kadını da bir erkeği de mutlu edebiliyorum" ifadelerini kullandı

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