Murat Övüç çileden çıktı! Ağza alınmayacak küfürler etti!

Fenomen şarkıcı Murat Övüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 53 yaşındaki Övüç, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda ambulansın arkasından giden, ambulansı sıkıştıran araçlara küfürler yağdırdı.

"AMBULANS GEÇİYOR, İÇİNDE BELKİ BİR HASTA VAR"

Söz konusu paylaşımda Murat Övüç şu ifadeleri kullandı: "Ya ambulans geçiyor içinde belki bir hasta var belki sıkıntılı bir durum var. Saniyeler önemli saniyeler... Arkasına takılıyor p......ler ambulansın p......ler! O arabanın egzozu...... Ambulansı sıkıştırıyorsunuz g....ler!"

İşte o video;