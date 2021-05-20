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  3. Murat Övüç çileden çıktı! Ağza alınmayacak küfürler etti!

Murat Övüç çileden çıktı! Ağza alınmayacak küfürler etti!

Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı son gönderide ağza alınmayacak küfürler etti. Ambulansın arkasından giden sürücülere ağzına geleni söyledi...

Fenomen şarkıcı Murat Övüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 53 yaşındaki Övüç, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda ambulansın arkasından giden, ambulansı sıkıştıran araçlara küfürler yağdırdı. 

"AMBULANS GEÇİYOR, İÇİNDE BELKİ BİR HASTA VAR"

Söz konusu paylaşımda Murat Övüç şu ifadeleri kullandı: "Ya ambulans geçiyor içinde belki bir hasta var belki sıkıntılı bir durum var. Saniyeler önemli saniyeler... Arkasına takılıyor p......ler  ambulansın p......ler! O arabanın egzozu...... Ambulansı sıkıştırıyorsunuz g....ler!"

İşte o video;

 

Murat Övüç çileden çıktı Ağza alınmayacak küfürler etti

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