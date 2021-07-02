Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hakaret içeren sözleri nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefi olan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç ile ilgili yaşanan gelişme sonrası Murat Övüç oğlu kim? | Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına mı alındı? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

MURAT ÖVÜÇ OĞLU KİM?

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'tür.

Murat Övüç’ün oğlu olan Burakcan Övüç 14 Nisan 2001’de dünyaya geldi. 20 yaşında olan Övüç baba tarafından Van asıllı olarak biliniyor.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU BURAKCAN ÖVÜÇ GÖZALTINA MI ALINDI?

Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç’ün trafikte evlere doğru rastgele ateş açarken çekilip paylaşılan görüntüsü infial yarattı. Burakcan Övüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, geçtiğimiz günlerde araç sürerken rastgele ateş açmış ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından Burak can Övüç'e tepki yağmıştı. Bunun üzerine olay yaratan görüntüye ilişkin açıklamada bulunan Murat Övüç, görüntülerin iki yıl önceye ait olduğunu ifade ederek, "Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” dedi.

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç’ü (21) Silivri’de yakalayarak gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Burak Övüç, görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ’da gerçekleştirdiğini söyledi.

Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.