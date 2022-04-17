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  3. Murat Övüç Ramazan ayı dinlemedi! Hem eğlendi hem eğlendirdi

Murat Övüç Ramazan ayı dinlemedi! Hem eğlendi hem eğlendirdi

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ramazan ayında sahne alan ünlü fenomen eleştirilerin odağı oldu.

Murat Övüç Ramazan ayı dinlemedi! Hem eğlendi hem eğlendirdi 117

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.