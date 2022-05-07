Murat Övüç Ramazan ayı sonrası açıldıkça açıldı! Havlusuyla video çekip sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü fenomenin sadece havluyla olması sosyal medyaya damga vurdu.

1 7 Ünlü fenomen Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor.