Murat Övüç tavus kuşuna döndü! Pembe kıyafeti ve kıvrak dansıyla İstanbul’u salladı!

Ünlü fenomen Murat Övüç, sahnede giydiği kıyafetlerle ve tavırlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Murat Övüç, daha önceki zamanlarda yaptığı gibi önümüzdeki ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara yardım etmeye devam ediyor.

KIVRAK DANSIYLA İSTANBUL’U SALLADI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da sahne alan ünlü fenomen yeni görüntülerini resmi Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Murat Övüç’ün sahnede giydiği pembe renkli kabarık ve tül detayları olan kıyafet sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Ünlü fenomenin giydiği kıyafet adeta tavus kuşunun görüntüsünü hatırlattı. Murat Övüç, dansözlere taş çıkartan kıvrak dansıyla bütün İstanbul’u salladı.

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