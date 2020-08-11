Murat Övüç Yeşim Salkım'a ne dedi? Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, 2 Ağustos'ta Antalya'da sahne alan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün kendisine toplum içinde aleni şekilde hakaret ettiğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Murat Övüç hakkında karar verildi. Peki Murat Övüç, Yeşim Salkım'a ne dedi? Ayrıntılar haberimizde...

MURAT ÖVÜÇ, YEŞİM SALKIM'A NE DEDİ?

Murat Övüç sahne aldığı sırada Yeşim Salkım ile ilgili ağza alınmayacak bir söz kullanmıştı.

Murat Övüç'ün sahnede Yeşim Salkım için kullandığı cinsiyetçi söz sosyal medyada paylaşılınca ünlü sosyal medya fenomeni tepki çekmişti.

İşte o görüntü:

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok'un sunduğu suç dilekçesinde Murat Övünç'ün söz konusu hakareti 3 kez tekrarladığı belirtildi. Dilekçede kullanılan sözün Yeşim Salkım'ın onur, şeref ve saygınlığının rencide eder nitelikte olduğu ifade edildi.

Suç duyurusunda Murat Övünç'ün elinde mikrofonla, herkesin duyacağı şekilde küfür etmesi ile ilgili "Hakaret" suçundan cezalandırılması istendi. Bunun dışında ise Avukat Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, Murat Övünç hakkında uzaklaştırılma kararı talep etti.

MURAT ÖVÜÇ'E 2 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de Övünç hakkında korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı. Ayrıca mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldı.

"KADIN ÜZERİNDEN MİZAH YAPILMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Avukat Merve Uçanok, uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Uçanok açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sahne aldığı bir mekanda daha önce tartışma yaşadığı Yeşim Salkım'a küfürler yağdırmıştı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da bunun üzerine o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yorum sizin" ifadesini kulanmıştı.

Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosuyla Yeşim Salkım ile tartışma yaşayan Murat Övüç sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Salkım'a cinsiyetçi küfürler eden Murat Övüç'ün bu anları kendisini izlemeye gelen vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.

Övüç'ün bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşim Salkım; "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşim Salkım sahne aldığı bir mekanda kendisine cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özrünü kabul etmemişti.

Salkım olayın ardından tüm işleri iptal olan ve tepkileri üzerine çeken Murat Övüç'ün özrünü kabul etmemiş ve onları barıştırmak isteyen arkadaşlarına da uyarıda bulunmuştu. Yeşim Salkım "Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin!" demişti.

Yeşim Salkım yaptığı açıklamada "Dava açılıyor her türlü hazırlık yapıldı. Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin! O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği için bir çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Olayların ardından Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne ziyarette bulunan Övüç, yine tepkileri üzerine çekmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan Murat Övüç Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne ziyarette bulunup burada yaptığı konuşmayı da Instagram hesabından paylaşmıştı.

Konuşmasında yine Salkım'a hakaret eden Övüç; "Çok zoruma gidiyor. Bir çirkef çıktı beni kadın düşmanı ilan etti kaldıramıyorum." sözlerini kullanmıştı.

Övüç, paylaşımının ardından Trakya ve Balkanlar Derneğine çok sayıda tepki gelince paylaştığı konuşmasını kaldırmıştı.

Trakya ve Balkanlar Derneği de sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunmuştu.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada Murat Övüç ile uzaktan yakında alakamız yoktur denilmişti.

İşte o yorumlardan bazılar;

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları kaldırarak Sefaköy Belediyesi etiketi ile paylaşmıştı.