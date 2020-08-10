Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!

Ünlü fenomen Murat Övüç, Yeşim Salkım ile olan polemiğinin ardından bir kez daha sosyal medyadan tepki aldı. Övüç, bir dernekte yaptığı konuşmasında Yeşim Salkım'a 'Çirkef' diyerek seslenmesi tekrardan olayların fitilini ateşledi.