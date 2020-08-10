  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!

Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!

Ünlü fenomen Murat Övüç, Yeşim Salkım ile olan polemiğinin ardından bir kez daha sosyal medyadan tepki aldı. Övüç, bir dernekte yaptığı konuşmasında Yeşim Salkım'a 'Çirkef' diyerek seslenmesi tekrardan olayların fitilini ateşledi.

Murat Övüç Trakya ve Balkanlılar Derneği'ndeki konuşmasında Yeşim Salkım'a hakaret eden Övüç; "Çok zoruma gidiyor. Bir çirkef çıktı beni kadın düşmanı ilan etti kaldıramıyorum." sözlerini kullandı. Bu görüntüleri instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşıp bir süre sonra da kaldıran Övüç'e ve Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. Murat Övüç ile uzaktan yakında alakamız yoktur diyerek açıklamalarda bulunan dernek yönetimine tepkiler devam ediyor.

Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''

Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?

Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi ile Özgür'ün dansı görenleri büyülüyor!Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi ile Özgür'ün dansı görenleri büyülüyor!

 

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:13
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!
Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''
Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!
Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!
Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi ile Özgür'ün dansı görenleri büyülüyor!
Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi ile Özgür'ün dansı görenleri büyülüyor!
Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!
Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!
Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!