Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!
Murat Övüç Trakya ve Balkanlılar Derneği'ndeki konuşmasında Yeşim Salkım'a hakaret eden Övüç; "Çok zoruma gidiyor. Bir çirkef çıktı beni kadın düşmanı ilan etti kaldıramıyorum." sözlerini kullandı. Bu görüntüleri instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşıp bir süre sonra da kaldıran Övüç'e ve Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. Murat Övüç ile uzaktan yakında alakamız yoktur diyerek açıklamalarda bulunan dernek yönetimine tepkiler devam ediyor.
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