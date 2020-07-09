Murat Övüç'e takipçisinden ilginç mesaj: "Kocam yatak odasında sizi izliyor"

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden sık sık yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, Ertem Şener'in Youtube kanalındaki yayınlanan Sorgu Odası adlı programına konuk oldu. Övüç samimi açıklamalarıyla yaşadığı deneyimlerini, korkularını ve bir çok anısını paylaştı.

"12 YILDIR BİRLİKTE OLDUĞUM BİR HAYAT ARKADAŞIM VAR"

Uzun bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından bahseden Övüç, "Ben normal mütevazi yaşayan biriyim, benim hayat arkadaşım var 12 yıldır birlikteyiz bizim bir kare fotoğrafımız yoktur. Benim özelim dört duvar arasındadır kimse bilmez. Her şey cinsellik değil o benim akıl hocam çok seviyorum onu. Amerika'da pırlanta tasarımcısı paraya da ihtiyacı yok" dedi.

"YATAK ODASINA KOŞARAK GİTTİM KOCAM SİZİ İZLİYOR"

Şener Ertem, Övüç'den kendisine gelen ilginç mesajlardan birini anlatmasını isteyince ortaya garip bir hikaye çıktı. Övüç, ilginç anısını şu sözlerle anlattı: "Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şu i.neyi' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. Ulan karı demiş bu Murat kadar işveli cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."

"GAY OLDUĞUMU İLK KEZ O OLAYLA HİSSETTİM"