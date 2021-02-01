Murat Övüç'ten bomba itiraf: "Hem erkek hem kadın sevgilim var"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla tanınırlık kazanan Murat Övüç, Tuğba Ekinci ile YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Övüç, özel hayatı hakkında art arda itiraflarda bulundu.

"HER ŞEYİ TADABİLİRİM"

Yıllar önce yaptığı evlilikten bir erkek çocuk babası olan Övüç, 12 yıldır bir erkekle birlikte olduğunu ancak aşk yaşadığı kişinin yurt dışında olduğu için görüşemediklerini ifade etti. Şarkıcı Tuğba Ekinci ise özel hayatından bahseden Murat Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış. Sıfır estetiği olan çok güzel bir kadın" karşılığını verdi.

Bunun sorunun üzerine konuşmasına devam eden Övüç, "Seçilmiş bir adamım ben. Ben bir kadınla da olabilir bir erkekle de; her şeyi tadabilirim. Bu konuda erkeklere acıyorum. Hem kadın hem erkek sevgilim var. Benim 12 yıl hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu" şeklinde konuştu.

KADIN FREE İSE ÜÇ SEVGİLİSİ OLMALI

Dikkat çeken ifadelerine bir yenisini daha ekleyen fenomen, evli olmayan bir kadının 3 sevgilisinin olması gerektiğini öne sürerek "Eğer kadın free ise üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı, bir sevdalı" dedi.