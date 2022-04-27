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  3. Murat Övüç'ten göz kanatan kombin! Dar taytıyla vücudunu sergiledi

Murat Övüç'ten göz kanatan kombin! Dar taytıyla vücudunu sergiledi

Ünlü fenomen Murat Övüç, giydiği kıyafetle adeta pes dedirtti. Ünlü fenomen giydiği dapdar tayt ile vücudunu sergiledi.

Murat Övüç'ten göz kanatan kombin! Dar taytıyla vücudunu sergiledi 117

Ünlü fenomen Murat Övüç, yine kıyafetiyle gündem oldu.