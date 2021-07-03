Şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndüKan donduran olay! Önce eski eşini tüfekle vurdu, sonra kendisi intihar etti!Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!Son dakika |İçinde 38 kişi vardı! Muğla Fethiye'de tur teknesi battı: 3 yaralıÖzel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Acı haber! Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya görev sırasında rahatsızlanarak şehit olduYeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı.Kim Milyoner Olmak İster 939. bölüm full, tek parça izle | ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izleİzmit'te mide bulandıran olay: 12 yaşındaki öz kızının çıplak fotoğraflarını çeken baba beraat etti! 'Suçu işlediği sabit değil'Psikolojik sorunları olan eski koca dehşet saçtı! Eski eşini vurduktan sonra intihar etti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Fettah Can'a küfür etti!

Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Fettah Can'a küfür etti!

Murat Övüç'ün oğlu geçtiğimiz günlerde trafikte dehşet saçmış, o görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülere açıklama yapan Övüç'ten bu defa Fettah Can'ın yorumuna yönelik yeni açıklama geldi. Hızını alamadı, küfür etti.

Geçtiğimiz günlerde otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alınmıştı. Basında büyük tepki toplayan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapıp oğlunun hata yaptığını söyleyen Övüç'ten yeni bir açıklama daha geldi, bu defa ateş püskürdü. Küfür ve hakaret içeren videosunu takipçileriyle paylaştı.

Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Fettah Can'a küfür etti!

{TITLE_STRIP}Oğlu trafikte dehşet saçtı! Murat Övüç'ten olay video hakkında şaşırtan açıklama!

{TITLE_STRIP}Murat Övüç'ün oğlu maganda çıktı! Burakcan Övüç arabadan rastgele ateş ettiği videoyu yayınlayarak herkesi şaşırttı!

Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Fettah Can'a küfür etti!

FETTAH CAN'IN YORUMUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Oğlu Burakcan Övüç'ün görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmıştı, tepkisini "Bu çocuğu ıslak odunla dövmek lazım" cümleleriyle belirten şarkıcı Fettah Can'a, Murat Övüç " O ıslak odunu senin g... s.... ben! Sen kimi dövüyorsun l.. bitik!" cümlelerini sar fettiği küfürlü videosunu kendi hesabından paylaşarak, oğlunun her hatasında yanında olduğunu bildirdi. İşte o açıklama..

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT