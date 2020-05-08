Murat Övüç'ün oğlu kimdir? | Burakhan Övüç kimdir?

Murat Övüç'ün oğlu kimdir? Ünlü sosyal medya fenomeni, 196 Sekiz isimli YouTube kanalına konuk oldu. Övüç, burada Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Murat Övüç, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok kişi bu açıklamalar sonrası internette Övüç ve oğlu ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Murat Övüç'ün oğlu kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU KİMDİR?

Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç'tür.

Murat Övüç oğlu ile ilgili olarak 196 Sekiz adlı YouTube kanalaına yaptığı açıklamada "Oğlum babaannesiyle birlikte yaşıyor. Onun terbiyesiyle büyüdü. Her sabah kalkıp babaannesine kahvaltısını hazırlıyor. Eski eşim yeniden evlendi ve bir kızı oldu. Oğlum da kardeşini çok seviyor. Birlikte vakit de geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLUNUN FOTOĞRAFLARI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün son paylaşımları olay yarattı. Övüç, "Benim Adım Osman" isimli komedi filminde de oynayan oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç'ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden kutlayan Övüç, "Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun" diye yazdı. Övüç'ün oğlunu gören takipçileri, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

MURAT ÖVÜÇ SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevgilisi olduğunu açıkladı.

Övüç, "Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı." dedi.

Övüç, açıklamalarına ''Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine ''Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı." diye devam etti.

Murat Övüç'ün sevgilisi hakkında Ermeni uyruklu ve Kapalıçarşı'nın tanınmış isimlerinden biri olması dışında bir bilgi bulunmuyor. Murat Övüç, sevgilisini açıkladığında haberimizde yer verilecektir...

MURAT ÖVÜÇ'ÜN ESKİ KARISI KİMDİR?

Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Eski eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi o. Her zaman emrindeyim, neye ihtiyacı olursa yaparım. Oğlumun annesi ile arası çok iyi." ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.