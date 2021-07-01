Murat Övüç'ün oğlu maganda çıktı! Burakcan Övüç arabadan rastgele ateş ettiği videoyu yayınlayarak herkesi şaşırttı!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, trafikte dehşet saçtığı anları videoya çekerek sosyal medya hesabında paylaşmasından kısa bir süre sonra paylaşımı sildi.
53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, trafikte otomobilin camında küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı. Dehşet dolu anları kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Övüç, bir süre sonra paylaşımını sildi.
TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİ
Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile herkesi şaşırtan Burakcan Övüç'ün akan trafiğe aldırmadan evlerin bulunduğu yöne doğru rast gele ateş ettiği görüldü. Bu paylaşımın ona zarar vereceğini düşünmüş olacak ki kısa bir süre sonra videoyu kaldırdı.
Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabancayla otomobilini kullanmıştı.