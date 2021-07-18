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Murat Övüç'ün oğlu yine rahat durmadı! Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmaya devam ediyor!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç trafikte bir skandala daha imza attı. Araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Burakcan Övüç tepki çekti.

Murat Övüç'ün oğlu yine rahat durmadı! Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmaya devam ediyor!

Her hareketiyle ve söyledikleriyle olay olmayı başaran sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Oğlu Burakcan Övüç, geçtiğimiz haftalarda kullandığı aracın camından silahla çevreye ateş saçarak trafikte terör estirmişti. Şimdi ise araba kullandığı sırada alkol alarak trafiği tehlikeye soktu.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Paylaştığı görüntülerden dolayı gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Burakcan Övüç, bu kez yine trafikte alkol alarak yeni bir skandala imza attı. 

Murat Övüç'ün oğlu yine rahat durmadı! Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmaya devam ediyor!

Övüç, araba kullandığı sırada alkol aldığı anları yanındaki arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi. O görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayınlayan Burakcan Övüç tepki çekti.

Murat Övüç'ün oğlu yine rahat durmadı! Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmaya devam ediyor!

Görüntülerde Övüç ve arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları görüldü. 

Murat Övüç'ün oğlu yine rahat durmadı! Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmaya devam ediyor!

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