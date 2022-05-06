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  3. Murat Övüç'ün özeli bile kalmadı! Açıklamalarıyla pes dedirtti! "Beni öperek uyandırıyor"

Murat Övüç'ün özeli bile kalmadı! Açıklamalarıyla pes dedirtti! "Beni öperek uyandırıyor"

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Övüç, sevgilisiyle olan en özel anılarını bile anlattı.

Murat Övüç'ün özeli bile kalmadı! Açıklamalarıyla pes dedirtti! "Beni öperek uyandırıyor" 117

Ünlü fenomen Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor.