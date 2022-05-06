Murat Övüç'ün özeli bile kalmadı! Açıklamalarıyla pes dedirtti! "Beni öperek uyandırıyor" Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Övüç, sevgilisiyle olan en özel anılarını bile anlattı.

1 7 Ünlü fenomen Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor.