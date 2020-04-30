Murat Övüç'ün tapu paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz günlerde polis karakoluna kolanya yardımı yapan ve gündeme gelen Murat Övüç şimdi de yanlış tabuları gösterince sosyal medyanın diline düştü.

ÇEŞME'DE ARSA ALDIM DEDİ ESENYURT'TA ÇIKTI

"Çeşme’de deniz kenarında oğluma arsa aldım" diyen Murat Övüç’ün elindeki tapuya dikkatli bakılınca arsanın aslında Esenyurt Kıraç’ta olduğu ortaya çıktı.

Övüç daha sonra ise tapularını sergiledi ve kendisini eleştirenlere "aç köpekler" diyerek tepki gösterdi.