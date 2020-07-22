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  3. Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!

Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!

Muğla'da 5 gündür kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Murat Övünç'ün bir kanala verdiği röportajdaki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz'dan itibaren haber alınamayan ve dün yanmış bir şekilde bir varilin içinde cesedine ulaşılan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Murat Övünç'ün sözleri olay yarattı. Bir röportajında Murat Övüç'ün “Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…” ifadelerine yer vermesi sosyal medyadan büyük tepki topladı.

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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14
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