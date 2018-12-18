İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı

Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı

Gözaltına alınan Murat Özdemir'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.

Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı

MURAT Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Murat Özdemir'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.

Veterinere götürülen papağan tedavi altına alındı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.