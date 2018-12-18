Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı
Gözaltına alınan Murat Özdemir'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.
MURAT Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Murat Özdemir'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.
Veterinere götürülen papağan tedavi altına alındı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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