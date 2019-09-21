Murat Sağlam kadroda yok

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Murat Sağlam 18 kişilik kadroda yer almadı. Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.

Kaynak: İHA