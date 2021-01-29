Murat Şahin dev yatırımlarına devam ediyor!

Daha önce Pendik Şehir Merkezi ( İstasyon karşısı) Altkaynarca Yanyol (Altgeçit karşısı)’da ve Tuzla İçmeler Mahallesi’nde açtığı hastaneler zincirine Kartal’da açtığı 4. hastane ile bu alanda yatırımlarına devam ediyor. Kartal merkezde minibüs yolu üzerinde yaklaşık bir yıldır süren restorasyon sonrası yapılan 5 katlı 600 m2’lik hastane, son derece modern tecrübeli ve alanında uzman doktorlar ve ekiple hizmet vermeye başladı.

Kartal’da açılan ve hizmete giren hastanenin yanı sıra Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan Medicalpark Hastanesi’nin karşısındaki 6 bin metrekarelik alanda 8 kattan oluşan yeni binada tadilatlar devam ediyor. Bu hastanenin de çok yakında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hastanelerinde tüm tedaviler ve hizmetler, alınan tüm COVİD-19 önlemleriyle temizlik ve hijyene önemleri kapsamında yapılmaktadır.

Çevresinde hayırseverliği ile de tanınan Murat Şahin, yaptığı açıklamada insan sağlığının çok önemli olduğunu özellikle de sağlığın insanın ağzından ve dişlerinden başladığını belirterek sağlıklı dişlere sahip bir insanın birçok hastalıktan korunduğunu belirtti. Şahin, “Amaçlarının insanların ekonomik anlamda uygun fiyatlarla tecrübeli ve deneyimli kadroyla koronavirüs kapsamında alınan en üst önlemlerle tedavi ve hizmet etmektir” dedi.

Murat Şahin, “İstanbul’da başlattığımız böyle son derece modern ve yüksek makine ve ekipmana sahip hastanelerimizi Türkiye’nin her tarafına yaymaktır “ dedi.