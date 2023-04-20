Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı

Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı MHP Milletvekili Adayı Murat Şahin’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği çınardere Mahallesinde geleneksel hale getirdiği sokak iftarına, büyük bir katılımla mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

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Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı

Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı MHP Milletvekili Adayı Murat Şahin’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Çınardere Mahallesinde geleneksel hale getirdiği sokak iftarına; çoluk çocuk – genç – yaşlı – kadın - erkek binlerce kişi katıldı. Mahallenin merkezinde yer alan Ayazma Caddesi doldu taştı. İnsan seli Murat Şahin’in yüreğine doğru aktı.

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MAHALLELİDEN MURAT ŞAHİN'E BÜYÜK İLGİ

Çınardereliler kendi içlerinden çıkan, büyüyen, yükselen, ekonomik olarak da imkanları genişleyen fakat mahallesini asla unutmayan Şahin’e büyük ilgi ve sevgi gösterdiler. Mahallenin gençlerinin Şahin’e destek için caddenin birçok noktasına pankartlar asması da dikkat çeken ayrıntılardan birisi oldu.

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MUHTAR MUSTAFA ÇELİK: "O BİZİ VE MAHALLESİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADI"

İftar programı kuran okunması ile başladı. Yemeklerin yenmesiyle birlikte, kurulan platformda kürsüye gelen Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik konuşmasında; “ Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Milletvekili Adayı Murat Şahin hepinizin tanıdığı ve bildiği gibi bizim mahallemizin çocuğu. Bu iftarın gerçekleştirilmesinde de tamamen onun katkısı var. O bizi ve mahallesini hiçbir zaman unutmadı. Yetiştiği büyüdüğü mahallenin insanlarına hep vefalı davrandı. Murat Şahin ile gurur duyuyoruz. Bu seçimlerde de ona sahip çıkacağız. İnşallah meclise göndereceğiz” dedi.

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"MHP'NİN HİLALİ VAR"

Daha sonra kürsüye gelen MHP İlçe Başkanı Yalçın Çolak da yaptığı coşkulu konuşmanın sonunda, mahallelilerden Murat Şahin’e destek için söz aldı.
Diğer bir konuşmacı ise ‘MHP’nin Hilal’i Var’ sloganı ile Pendik kamuoyunun sevgi ve sempatisini kazanan MHP’nin kadın adayı Hilal Dilber oldu. Dilber de yaptığı konuşmada; ‘Ben de Murat abim gibi Çınardereliyim. Ve bununla gurur duyuyorum. Sizleri seviyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Allaha emanet olun.’ dedi.

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"BU MAHALLEDE DOĞDUM BÜYÜDÜM"

MHP Milletvekili Adayı Murat Şahin de kürsüye davet edilerek duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasına besmele çekerek başlayan Şahin; “Ben Çınardereli Salih Şahin’in oğlu Murat Şahin. Bu mahallede yetişip büyüdüm. Kendimi buraya sizlere ait hissediyorum. Birçoğunuzu yakından tanıyorum. Beraber yemişliğimiz, içmişliğimiz, paylaşmışlığımız var. Aramızda sıkı bir bağ mevcut.

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"MECLİSTE MAHALLEMİ, İLÇEMİ VE ŞEHRİMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM”

Partim beni seçilebilecek bir sıradan aday gösterdi. Herkesin oyunu ama Çınardereli kardeşlerimin özellikle desteklerini bekliyorum. Mecliste mahallemi, ilçemi ve şehrimi temsil etmek istiyorum” sözlerine yer verdi.

İftar programından sonra mahalle sakinleri Şahin ile fotoğraf çektirdi ve sohbet ettiler.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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