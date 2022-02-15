Murat Sancak, hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi: FETÖ'cü hakemleri temizleyin

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25.hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken mücadele Teixeira ve Samet Akaydın'ın attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Geçmiş dönemde yönettiği maçlarla eleştirilerin odağında yer alan hakem Ali Şansalan verdiği kararlarla tartışma yarattı.

"EYYAMCININ TEKİ, MAÇI KATLETTİ, OYUN OYNATMADI"

Maçın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Murat Sancak, hakemlerin yönetimini eleştirerek, "Buradan Federasyon ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İtirazları bile tehdit ediyor. Birinci golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı VAR incelemesine gittin. Bizim golde neden VAR'a gitmiyorsun?" dedi.

"BUNLAR HEP FETÖ'CÜLERİN ESERİDİR"

Taraftarların da, hakemlerin yönetiminden memnun olmadığını belirten Sancak, attıkları golde ofsayt olmadığını söyledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çağrı yapan Sancak, hakemlerin içinde FETÖ'cüler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Attığımız son gole baktığınız zaman Balotelli önünü kesmiyor, ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Buradan Nihat Özdemir Başkanıma sesleniyorum. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle Başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cüler varken hakemlerin içerisinde mi yok? MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter. Hakemlere bu kadar destek veren bir adam olarak seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen MHK başkanını en büyük destek benden olacak diye aradım ama artık yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1,5 penaltımız vardı, bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef bu hakem o penaltıyı da vermedi."

"DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN KAÇINMAYACAĞIM"

Sancak, geçmişte bazı sözleri nedeniyle 421 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını anımsatarak, "Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter ama hakikaten yeter. Sayın Nihat Özdemir Başkanım lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Evet bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de bana, beni terbiye etmek için 421 gün ceza verdiniz ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım. Bunu da bilin." ifadesini kullandı.