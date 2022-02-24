Murat Sancak'tan çarpıcı ifadeler! "Yunus Akgün'e iki tokat attım. Hayırdır Fatih Terim seni..."

Açıklamalarıyla sürekli olarak spor dünyasında adından söz ettiren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yine günlerce konuşulacak ifadelere yer verdi. Galatasaray maçının devre arasında Yunus Akgün'e iki tokat attığını itiraf eden Sancak, transferlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Yıldız isimleri kadrosuna kazandıran Sancak, İsveçli golcü İbrahimoviç ile de görüştüklerini ifade etti.

Sabah'a konuşan Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"KALICI OLMAYA GELDİK"

Soru: 26 yıl sonra gelen bir buluşma. Çıkmak mı zor? Düşmemek mi?

"Adana Demirspor 1940'da demiryolu işçilerinin kurduğu bir kulüp. Süper Lig'de olduğu dönemlerde iyi işler de yapmış. Tabi düştükten sonra çıkmak da kolay olmuyor. Çoğu finallerden yarı finallerden dönmüş bir takım. 26 yıl boyunca hiç çıkamadı. Benim dönemimde de 2 sene 1 final oynadık, 1 yarı final oynadık biz de çıkamadık. 3.sene çıktık. Efsane geri döndü demek iddialı olur. Ben şampiyon olduğumuz gün İzmir'de söylemiştim. Önce bir kalıcı olmaya geldik. 26 yıl nasıl çıkamadıysak düşmemeyi de öğrenmemiz lazım."

"BÜYÜĞÜMÜ KIRAMADIM BAŞKAN OLDUM"

Soru: Siirtli olup, Adana başkanı olma fikri nasıl oldu?

"1996-2004 arası 8 yıl Adana'da yaşadım. Hedef Ecza Deposu'nu kurmaya gittim. Merkez de Adana'ydı. Sağ olsunlar o dönemden beri severler. Başkanlık için akıllarına geliyorum. Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu vardı. Teklif ettiler iki defa kabul etmedim. Bana tapusunu verselerdi gitmezdim. Ama başka bir büyüğümün ricasını, emrini kıramadım gittim."

"TRANSFER ZAMANI ÇOK ŞANSLI OLDUK"

"4-5 futbolcumuza hem yurt içinden hem yurtdışından teklifler vardı. Transfer zamanı çok şanslı olduk. Balotelli'ye bonservis ödemedik. Şu anda 6-7 milyon Euro bonservis verenler var. Diğer taraftan Assambalonga var. Herhalde bunu bırakmaya kalksak 2-3 milyon Euro'da ona da verirler. Samet Akaydın var biliyorsunuz. Tayyip Talha var yurtdışından bir kulüp ciddi şekilde istiyor. Benden oyuncu almak o kadar kolay değil. Bir yabancıya ederini veriyorsan, bu yerli diye vermiyorsan ben müdahale ederim öyle şeylere."

"GALATASARAY TARAFTARI ZOR BİR TARAFTAR"

Soru: Lige flaş transferlerle girdiniz. Bu transferlerin şimdiye kadar karşılığını aldınız mı?

"Transferlerde yüzde 50-60 başarı elde ettiğiniz zaman bu başarıdır. Biz yüzde 80 başarı sağladık. Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar Ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Galatasaray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar."

"YUNUS'A İKİ TOKAT ATIM KENDİNE GELDİ"

"Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de G.Saray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık."

"MESSİ BENİM TAKIMIMDA OYNARDI"

Soru: Samet Aybaba sonrası İtalyan Montella ile anlaştınız? Montella'nın performansını nasıl buluyorsunuz.

"Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca" demiştim . Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin başkanı olsaydım. Dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı."

"SAMET HOCAYLA EGO SORUNU YAŞANDI"

"Samet hocayla da ego sorunu yaşandı. Sen şimdi kulüp olarak dünyanın, Avrupa'nın en kariyerli oyuncularını getiriyorsun. Bunlara farklı yaklaşman lazım. Ego olacaksa bende olmalı ancak bir başkan olarak ben onlara kebap hizmeti veriyorsam. Benim gücümde, benim konumumda olan birisi futbolculara çocuğu gibi, kardeşi gibi ilgileniyorsa, bir baba gibi disiplini de sağlıyorsa, hocanın da haydi haydiye yapması lazım. Bir hoca elindeki futbolcularla başarılı olur. Sen bunlara abi, kardeş, baba olacaksın. Hatta başkana bu noktada yer bile bırakmayacaksın. Başkana sorun da getirtmeyeceksin. Bunları yapan hocanın başarılı olmama şansı yok."

"GERVİNHO'DAN VAZGEÇTİK"

Soru: Belhanda transferinden sonra arka arka imzaların atılmasını neye bağlıyorsunuz?

"Biz Belhanda'yı alana kadar transfer yapamamıştık. Ama Belhanda'yı aldıktan sonra patır patır dökülmeye başladılar. Hatta Balotelli böyle geldi. Ben Balotelli'yi alırken satmak için almadım ki. Fırsat transferiydi tabi ki. Aslında Gervinho'yu alacaktık. Oğlum dedi ki baba o müzmin sakat sen yine de bir araştır dedi. Gervinho benim kafamda soru işareti oldu. Ondan vazgeçtik. Sonra Trabzonspor aldı."

"ERKAN ZENGİN, İBRAHİMOVİC İÇİN GÖRÜŞTÜ"

"Balotelli gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı. Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk. Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ama olmadı..

"5YIL İÇİNDE ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR"

Soru: Aklınızdan şampiyonluk geçiyor mu? Şehir şampiyonluk için ne zaman hazır olur?

"Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Üstlere gelince taraftar biliyorsunuz her şeyi ister. Ama bu seneki hedefimiz ilk 10. Bu ilk 10'un içinde birincilik de var, 10'unculuk da var. Bu sene Avrupa olacak mı öyle bir iddiam yok. Ama olursa da yok demeyiz niye diyelim. Üzerimize düşeni yaparız. Şampiyonluk için ise hedefimiz ilk 5 yıl. Pes etmek yok."

"YUHALAYANI SAHAYA ALMAM"

Soru: En çok hangi maçlara üzüldünüz?

"İçerde Fenerbahçe maçımız çok üstün oynadık. Ama maalesef yenildik. İstanbul'daki Beşiktaş maçını da kazanmaya, gelmiştik. Onun haricinde Malatya maçı vardı. Kendi sahamızda 2-0 yenildik. Göztepe maçına çok üzüldüm o maçı almamız lazımdı. Benim stadımda futbolcumu yuhalayanı tespit edersem onu maça almam. Parasını iade ederim, passoligini iptal ederim."

"FENERBAHÇELİLİĞİM BİTTİ ARTIK"

"Fenerbahçeliliğim bitti artık. Zerre kadar kalmadı. Fenerbahçe- Adana Demirspor maçında Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u ıslıkladığı zaman ben bir bakışımla susturdum bazı taraftarları. Benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin haddi hesabı yoktu."

"KULÜP NASIL KARIŞTIRILIR GÖSTERİRİM"

Soru: Yıldızlar Adana'da mutlular mı?

"Futbolcuların şehirden ve takımdan mutsuz olanı görmedim. Ama oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Akintola, pahalı oyuncum. Hatayspor'a 1.1 milyon Euro bonservis verdim. Şimdi Yunus yer bulunca o da oynamak istiyor doğal olarak. Oyuncuya menajeri aracılığıyla orada oynayamıyorsan başka kulüp bulalım diye arıyorlar. Hatta o kulübün başkanını aradım ağzıma geleni söyledim. "Bir kulübü karıştırmaya kalkmayın. Kulüp nasıl karıştırılır gösteririm, tüm futbolcularınıza teklifte bulunurum dedim." Sözleşmeli bir oyuncuyu hiçbir kulüp arayamaz. Arkadan dolanıp 2 puan almaya müsaade etmem."

"BİZ PARA DİLENMİYORUZ"

Soru: Geçenlerde Fatih Terim'in Adana'ya borcu var dediniz. Terim'in gerçekten Adana'ya borcu var mı?

"Aslında o röportajın önüne bakmak lazım. Orada söylemek istediğim şuydu. Fatih Hoca çok değerli biri. Galatatasaray ondan önce şampiyon olamayan bir takımken sonraki zamanlar arka arkaya şampiyon olmaya başladı. UEFA Kupası'nı aldı. Hatta şunu söyledim. Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Şampiyonlar Ligi'ni yeni bir hoca alana kadar en değerlisi o. Ben Siirt'liyim, Adana'lı değilim. Onu sordular. O yüzden daha önce de demiştim Fatih Hoca'nın bu şehre borcu var. Neden Adanalı olduğu için. Yardımcı olması gerek. Biz tabi ki para dilenmiyoruz. Örnek verdim orada. Bir futbolcuyu 3 takım istiyorsa Adana Demirspor'a vermesi lazım diye. Benim söylediğim tamamen o. Yoksa Fatih Hoca benim abimdir. Eminim o da beni seviyordur."

"HERKESİN İKİNCİ TAKIMI YAPACAĞIZ"

Soru: Adana Demirspor Türkiye'de herkesin ikinci takımı yolunda mı?

"Amacım, Adana Demirspor'u herkesin ikinci takımı yapmaya çalışmak. Bunu yapacaksak. Taraftarlar da üzerine düşeni yapmalıdır. O kadar saygı görüyoruz ki. Trabzon'a gidiyorsun 2-0 yenilmene rağmen stattan çıkarken taraftarlar bizimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Trabzon taraftarı herkese sıcak davranmaz. Ama bize teveccüh gösterdiler. Her yerde bu sevginin karşılığını görüyoruz. Sivas'ta, Antalya'da, İstanbul'da… Demek ki attığımız adımlar doğru. Futbolcularıma kesinlikle zaman geçirmek için sahada yerde kalmayacaksınız dedim. Son 3-4 maçta çok ağır bir şey olmadığı sürece yerde yatan yok. Kayseri maçında 87'inci dakikada gol yedik. Aslında oyalasak maç bitirdi ama yapmadık."

"HAKEMİ ÖLDÜRÜCEĞİM' DİYENE CEZA YOK"

"Merkez Hakem Kurulu Semineri'nde 4 büyük fobisinden kurtulun' dedim. Maça çıktığınız zaman kulaklarınızı kapatın gördüğünüzü çalın dedim. Her şeyin bir vebali var. Haksızlığa karşı dik durdum. Hatta en büyük cezaları yiyen başkanlardan bir tanesiyim. Bir defasında 175 gün yedim bir de 421 gün yedim. En son da 3 ay ceza aldım. Ama Süper Lig'de silahımı getir hakemi öldüreceğim diyen başkana 11 gün veriyorsun. Diğer tarafta sahaya giriyorsun 15 gün yiyorsun. En son yakın zamanda Malatyaspor başkanı sahaya kadar girip hakemi dövmeye kalktı. 25 gün verdiler."

"MENEMEN MAÇINDA YASA DIŞI BAHİS OYNANDI"

"Geçmişte bir menemen maçı oynadık. Çok irdelenmesi gereken bir maçtı. Türk sporunda yasadışı iddia olaylarına çok dikkat edilmesi gerekir. İddia tüm kulüplerin baş belası olacak. Herkesin bununla mücadele etmesi gerekiyor. Menemen maçında 1-0 yeniktik, 5 kişiyle gole gidiyorduk. İki kişiyle rakibi yakalamışsın, arkada bir oyuncu pozisyonla alakası olmayana yerde, hiç bir temas ve ikili mücadele yokken kendini yere bırakıyor. Hakem düdüğü çaldı ve oyunu durdurdu. O zaman çıldırıyorsun. Maçtan sonra bakıyorsun o maçta 1'e 6 vermiş. Ve Kıbrıs üzerinden çok ciddi rakamlarla gayri meşru oynanmış."

"YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Soru: Deplasmanda daha iyi oynayan bir Adana Demirspor var. Bunu neye bağlıyorsunuz?

"Kaliteli olan her takım iyi sahada oynamak ister. Bizim sahamız maalesef iyi değil. Bazı yerler toprak, bazı yerler çim. Adana'da iki kulüp olmamıza rağmen 350 bin dolar verip yeni bir güneş enerjisi gibi çalışan, tohumları patlatıp, çabuk hazır hale getiren bir cihaz almak zorunda kaldım. Zemin düzelirse Adana'da daha iyi oynarız diye düşünüyorum. Büyük kulüplere karşı hep iyi oyun oynadık. F.Bahçe'yi güzel bir oyunla yendik. Trabzon deplasmanında yenilmemize rağmen iyi oynadık. Defans yapan beraberliğe oynayan bir takım olmadık. Nereye gidersek gidelim yenmek için çıkıyoruz."

"MUSTAFA KAPI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRILACAK"

Soru: Mustafa Kapı gelecek adına yapılan bir transfer mi? Avrupa'ya gitti olmadı orada?

"Mustafa Kapı'yı Galatasaray, vermek istememişti. Onu Lille transfer eden ekip gidince yeni gelen ekip ona pek fazla şans vermedi. Kendisini ikna ettik. Bonservisiyle aldık. Satıştan Lille yüzde 20 pay vereceğiz. Montella'nın elinde büyük bir futbolcu, Türk futboluna kazandırılacaktır. "