Murat Satin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Satin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Satin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Satin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Satin 30 Ağu 1996 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Murat Şatin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Satin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARRER SPORT yapmaktadır. Murat Satin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Satin'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Murat Satin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Satin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murat Satin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Satin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2006 yılında Wacker Tirol Jgd

7 Temmuz 2008 yılında Innsbr. AC Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Tirol U18

19 Eylül 2014 yılında G.Birliği U21

9 Ocak 2015 yılında Hacettepe

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2018 yılında FC Wacker

11 Ağu 2020 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında Vorwärts Steyr

Murat Satin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Satin şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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