Murat Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Simsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Murat Simsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Murat Simsek 9 Ağu 1995 tarihinde Isparta şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Şimşek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Murat Simsek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Murat Simsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Murat Simsek'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Murat Simsek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/murattsimsekk22/
Murat Simsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Murat Simsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Murat Simsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Murat Simsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Eylül 2010 yılında Alanyaspor Alt
1 Temmuz 2012 yılında Alanyaspor U21
18 Ağu 2015 yılında 24 Erzincanspor
25 Ocak 2017 yılında Alanyaspor U21
31 Ocak 2017 yılında 12 Bingöl Spor
30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor U21
24 Ağu 2017 yılında İnegölspor
15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld
8 Ocak 2020 yılında Kocaelispor
17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK
26 Ocak 2021 yılında Erbaaspor
20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel
Murat Simsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Murat Simsek şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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