Eğitim Bir-Sen Çayırova eski ilçe başkanı Adem Şit'in kardeşi Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şit, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen koronavirüse yenik düştü.

Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda tedavi gören Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şit, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

MURAT ŞİT KİMDİR?

Çevresi tarafından çok sevilen evli ve 2 çocuk babası olan Murat Şit, Sancaktepe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Yönetim Kurulu’nda da görev yapan merhum Murat Şit’i ölüm haberi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

CAMİA ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Memur Sen İstanbul İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz, büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, " Çok sevdiğimiz ve iyilik sever bir hizmet insanını kaybettik. Rabb'imden rahmet diliyornum, mekanı Cennet olsun, üzüntümüz çok büyük." diye konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Döğücü; "İlçemizde Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Şit Bey'in ebediyete irtihal eylediğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" notu ile eğitim camiasına başsağlığı diledi.