Murat Torun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Torun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Torun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Torun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Torun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Torun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Torun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Torun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Torun 27 Mayıs 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Torun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Torun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Torun'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Torunboyu ve yaşı kaç

Murat Torun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Torun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Torun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Torun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2012 yılında Orduspor

27 Ağu 2013 yılında T. Akçaabat FK

30 Haziran 2014 yılında Orduspor

15 Ağu 2014 yılında Bayrampaşa

21 Ocak 2015 yılında Orduspor

10 Ağu 2017 yılında 24 Erzincanspor

15 Ocak 2018 yılında Kozan Belediye

30 Haziran 2018 yılında 24 Erzincanspor

29 Ağu 2018 yılında Sultanbeyli Bld

30 Haziran 2019 yılında 24 Erzincanspor

27 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

9 Ocak 2020 yılında 24 Erzincanspor

10 Ocak 2020 yılında Altındağ Bld

3 Ağu 2020 yılında 24 Erzincanspor

29 Eylül 2020 yılında Manisaspor

26 Ocak 2021 yılında Arnavutköy Bld

27 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

24 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

22 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

18 Ocak 2023 yılında Edirnespor

Murat Torun kimdir

Murat Torun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Torun şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ordu Belediyespor (2007-2010), Orduspor (2010-2012)

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Murat Torun nereli

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