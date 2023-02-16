Murat Turkkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Turkkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Turkkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Turkkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Turkkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Turkkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Turkkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Turkkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Turkkan 24 Ağu 1983 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Turkkan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Turkkan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Turkkan'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Turkkanboyu ve yaşı kaç

Murat Turkkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Turkkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Turkkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Turkkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2001 yılında Bağcılar SK U21

1 Temmuz 2002 yılında A. Üsküdar 1908

1 Eylül 2003 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2004 yılında Gebzespor

1 Temmuz 2008 yılında Fethiyespor

7 Ağu 2009 yılında Bugsaş Spor

1 Eylül 2010 yılında Tarsus İY

22 Temmuz 2011 yılında Fethiyespor

4 Eylül 2013 yılında Hatayspor

15 Ağu 2015 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2016 yılında Kastamonu 1966

6 Ocak 2017 yılında Altay SK

5 Temmuz 2018 yılında Manisa BB

31 Ağu 2018 yılında Karagümrük

2 Eylül 2019 yılında Tuzlaspor

8 Ocak 2020 yılında Şile Yıldızspor

2 Ekim 2020 yılında Z. Kömürspor

1 Şubat 2021 yılında Çorum FK

5 Ekim 2021 yılında Bağcılar SK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Murat Turkkan kimdir

Murat Turkkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Turkkan şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anadolu Hisari I.Y., Üsküdar Anadolu

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Murat Turkkan nereli

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