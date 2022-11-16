Murat Yetkin kimdir, nerelidir. kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Yaptığı araştırma ve yazılarla Türkiye'nin eski ve tecrübeli gazetecilerinden biri olan Murat Yetkin kimdir, nerelidir. kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte gazeteci Murat Yetkin'in hayat biyografisi.

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Murat Yetkin kimdir, nerelidir. kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Yaptığı araştırma ve yazılarla Türkiye'nin eski ve tecrübeli gazetecilerinden biri olan Murat Yetkin kimdir, nerelidir. kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte gazeteci Murat Yetkin'in hayat biyografisi.

MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin, 1959 yılında Gaziantep'te doğdu. Murat Yetkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ecevit’in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde gazeteciliğe başladı.

BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah’ın bulunduğu yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 şubat ayından bu yana Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev alıyor. Siyasi içerikli televizyon programları hazırlıyor ve sunuyor.

Murat Yetkin, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.

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MURAT YETKİNİN KİTAPLARI

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye, Kürt Kapanı, Meraklısı İçin Casuslar Kitabı, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı (Ciltli) olarak sayılabilir.

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