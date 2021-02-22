Murat Yetkin'den bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin başına 3 isimden birini geçirecek

Siyaset kulislerinden edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme alan gazeteci Murat Yetkin, AK Parti'nin Mart ayında yapılması beklenen 7.Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmayacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kademelerini yeniden yapılandırma çabasının olduğunu dile getiren Yetkin yazısında, " Erdoğan’ın bir yandan da içeride ve dışarıda parti-devlet, tek adam eleştirilerine karşı AK Parti’nin başına, kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim getirme ihtimali de konuşuluyor Ankara’da." ifadelerini kullandı.

ADI GEÇEN İSİMLER

Erdoğan'ın karar vermesi durumunda aralarında Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'nun adının genel başkanlık için geçtiğini söyledi.

Yetkin yazısında şunları kaleme aldı:

"Eğer buna karar verirse, Binali Yıldırım’dan a, Süleyman Soylu’ya dek isimler dolaşıyor etrafta. Berat Albayrak müdafaa hattının şimdi kurulmasında Kongre sürecinin de etkisi var."

