Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma süreci öncesi vatandaşlara erzak kolisi dağıtırken görüntülendi. Ünlü oyuncunun bulunduğu fotoğrafı gören hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yıldırım'ı söz konusu davranışı için takdir eden paylaşımlarda bulundu.

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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecine geçilirken son olarak Ramo dizisinde rol alan oyuncu Murat Yıldırım, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtırken görüntülendi. TEK BAŞINA DAĞITTI Oyuncunun kolileri tek başına dağıttığı ve tanınmamak için kapüşonlu elbise giydiği görülürken söz konusu görüntüler sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. Yıldırım hakkında Twitter'da 2 binin üzerinde paylaşım yapıldı. GEÇTİĞİMİZ YIL DA YARDIM DA BULUNMUŞTU Öte yandan Yıldırım geçtiğimiz yıl da Ramazan ayında vatandaşlara yardımda bulunmuştu. Tayfun Altuntaş Editör murat yıldırım