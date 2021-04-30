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  3. Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı

Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı

Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma süreci öncesi vatandaşlara erzak kolisi dağıtırken görüntülendi. Ünlü oyuncunun bulunduğu fotoğrafı gören hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yıldırım'ı söz konusu davranışı için takdir eden paylaşımlarda bulundu.

Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecine geçilirken son olarak Ramo dizisinde rol alan oyuncu Murat Yıldırım, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtırken görüntülendi.

TEK BAŞINA DAĞITTI

Oyuncunun kolileri tek başına dağıttığı ve tanınmamak için kapüşonlu elbise giydiği görülürken söz konusu görüntüler sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. Yıldırım hakkında Twitter'da 2 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA YARDIM DA BULUNMUŞTU

Öte yandan Yıldırım geçtiğimiz yıl da  Ramazan ayında vatandaşlara yardımda bulunmuştu.

Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı

Tayfun Altuntaş
Editör
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