Murat Yıldırım'dan "Zor şartlarda çalışıyoruz" diyen meslektaşlarına cevap!

Oyuncu Murat Yıldırım, vermiş olduğu bir röportajda meslektaşlarına göndermede bulundu. Sıkça zor şartlar altında, uzun saatler çalıştıklarını dile getiren oyunculara sitem eden Yıldırım, "Zor şartlarda çalışıyoruz diye isyan eden oyuncuları da anlamakta güçlük çekiyorum. Kimi kime şikayet ediyorlar? Sektör sorunları sektörle konuşulur, asgari ücretle geçinenle değil! Aksi takdirde herkesin hemen, aldığınız ücreti dörtle çarpıp aylığınızı hesaplayabilecek matematiği var" ifadesini kullandı.

"YENİ OYUNCULAR 3-5 BÖLÜMDE STAR OLMAK İSTİYOR"

"Magazinde yer alıp yükselişi kolaylaştırırım gibi bir düşüncem hiç olmadı" diyen 41 yaşındaki oyuncu, "Aklım sadece oyunculukla fark edilebilmeye çalıştı. O dönem bunun tahmin edebileceğin zorluklarını yaşadım ama bu benim tercihimdi. Zor olan kısmı daha uzun bir yolculuk istiyor. Şimdi bazı yeni oyuncuları görüyorum, üç-beş bölümde star olmak istiyorlar. Sosyal medya üzerinden onların savaşı da zorlu olacak. Kendinin tam ne olduğunu bilememenin verdiği zorlukla savaş... Ben direncimi bu yolda kazandım" diye konuştu.

"HER ŞEYİ ONUNLA YAPMAK İSTİYORUM"

Eşi İmane Elbani'ye karşı duyduğu aşkla ilgili de konuşan Yıldırım, "Daha dün İmane’ye 'Neredeyse dört yıl olmuş, ne çabuk geçti' dedim. 4 bin yılda da, daha fazlasında da yanında böyle hissedeceğim biri İmane... Her şeyi onunla yapmak istiyorum ve bunun için tekrar tekrar yüz binlerce yıl gerek. O, sonsuzluğu beraber istediğim biri. Ben onu, onun da beni sakındığı gibi her şeyden sakınıyorum. Onun da beni sevdiği gibi, kendimden daha çok seviyorum. Günlerce, aylarca hatta yıllarca ondan bahsedebilirim. O her şeyin en iyisine, en güzeline layık" dedi.

Ortadoğu’da çok seviliyor, ödüller alıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz bu konuda?

Bu sevgi son 10 yılı geçkin bir zamandır Ortadoğu’nun çok dışına çıktı. Güney Amerika’dan Rusya’ya, Afrika ülkelerine kadar... Mesela İspanya’da en çok reyting alan film Fahriye Evcen’le oynadığımız ‘Sonsuz Aşk’ oldu. Artık ben bile takip edemiyorum. Şunu hissediyorsunuz, dünya küçük mü acaba? Ama değil. Yapmak istediğim çok büyük projeler var, daha çok ülkeye ulaşmak istiyorum.

"İZLEYİCİYİ İYİ BİR SEZON BEKLİYOR"

‘Ramo’ya konsantre olmuş durumdayım. Geçen yılın çok üstünde olacak. Kolay kolay söylemem ama gerçekten izleyiciyi iyi bir sezon bekliyor.