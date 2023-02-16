Murat Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Yilmaz 20 Ocak 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Yilmaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Yilmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Murat Yilmaz'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Murat Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Murat Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Çatalcaspor

10 Ağu 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

31 Ocak 2018 yılında Karacabey Birlik

28 Ağu 2018 yılında Adıyaman 1954

24 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

14 Şubat 2020 yılında Bilinmiyor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Çatalcaspor

Murat Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Yilmaz şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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