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Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman kaç yaşında? Nereli? 

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Murat Zaman, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu kapsamda Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları araştırılıyor.

Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman kaç yaşında? Nereli? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde boş olan Bakan Yardımcılığı mevkiine  Murat Zaman'ın ataması gerçekleştirildi. Peki Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman kaç yaşında? Nereli? 

MURAT ZAMAN KİMDİR? HAZİNE VE MALİYE BAKANI YARDIMCISI MURAT ZAMAN KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

Murat Zaman, 22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmıştır. Murat Zaman son olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Murat Zaman atanmıştır"

Murat Zaman hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Biyografisi en kısa sürede haberimize eklenecektir. 

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