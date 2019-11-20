Muratbey’in "Süt Perileri" süt ve sağlığı eğitiminden geçiyor

Süt üreticisi kadınlar, "Muratbey'in süt perileri" projesi kapsamında, hayvan sağlığından sütte kaliteyi artırma tekniklerine, kadın sağlığından beslenmeye, pek çok alanda kapsamlı eğitimler alıyor.

Muratbey'in kadın süt üreticilerini ve süt sektörünü desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Peynire Değer Katan Kadınlar Projesi"yle, kadınların süt sektöründeki varlığını ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlamak hedefiyle devam ediyor.

Muratbey'in üretim tesisi ve Ar-Ge merkezlerinin de bulunduğu Uşak ve çevre illerde yaşayan süt üreticisi kadınlarla başlayan proje, süt perisi olarak tanımlanan yeni süt üreticisi kadınların da katılımıyla günden güne büyüyor. Proje kapsamında 16 Kasım Cumartesi günü Muratbey'in Uşak'taki tesisinde yeni eğitimler düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli'den "Gıda Güvenliği, Süt ve Sağım Hijyeni", Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özdemir'den "Kadın Sağlığı ve Osteoporoz", Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu'ndan "Sağlıklı Yaşamın Sırrı Yeterli D Vitamininde Saklı" ve Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan Gülümser Ertem'den "Spor ve Sağlıklı Yaşam" alanlarında eğitimler alan süt üreticisi kadınlar, süt verimliliğini artırmanın önemli noktalarını öğrenerek uygulamaya başladı.

Tüm çalışmalarında öncelikle kadınlara yönelik fayda sağlamaya özen gösterdiklerini söyleyen Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "Peynirin doğallığının ve kalitesinin iyi sütten geldiği gerçeğinden hareketle, kaliteli süt üretimini desteklemek, sektöre ve sektördeki kadın üreticilere katkımızı sunmak için üretici kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi ve ekledi:

"'Kadın üreticilerimiz aldıkları eğitimlerle artık daha bilinçli ve bilgililer. Onların bize sağladığı içeriği zengin, kaliteli sütler toplum sağlığına fayda sağlıyor, hammaddesi olduğu peynirin lezzetini artırıyor.

"Kadın süt üreticilerimizin güçlendirilmesi demek, günümüzün rekabetçi koşullarını düşünürsek sektörümüzün ve sektörümüzde kadının varlığının da güçlendirilmesi demek.

"Süt perilerimizin kaliteli sütleri hem ev hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Muratbey olarak hem sektörümüze hem ülkemize katkı sağlama misyonumuzla, süte emeğini ve sevgisini katan süt perilerimize desteğimiz devam edecek." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA