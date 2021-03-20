Muratdereliler köylerine maden ocağı istemiyor

Muratdere bakır, molibden madeni kapasite artışı, kırma, öğütme ve cevher zenginleştirme atık depolama tesisi halkın katılımı toplantısı köy meydanında yapıldı.

2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumsuz karar verilen Bozüyük’ün Muratdere ilçesinde bakır ve molibden maden ocağı açılması için 2020 yılında projede değişiklikler yapılarak tekrar başvuruda bulunuldu. Bu kapsamda 18 Mart 2021 tarihinde Muratdere Köyü’nde Halkın Katılım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Vedat Kazıcı, Ali Şahinoğlu STK ve Dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, Muratdere Madencilik Proje ve Yatırım Müdürü Volkan Başkan ile şirket yöneticileri halkı bilgilendirme noktasında sunum gerçekleştirdiler. Bölgede yapılacak madencilik faaliyetine ilişkin geniş çaplı bir bilgilendirme yapan Muratdere Madencilik yöneticileri toplantının ilerleyen saatlerinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtladılar.

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI TALAT BAKKALCIOĞLU, RAPORUN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Bozüyük Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu ise, bir önceki rapor ile son rapor arasında farklılıklar olduğunu iddia ederken, raporun hassasiyetle gözden geçilmesini ve yeniden İl Genel Meclisinde tekrar görüşülmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca yer altı kaynaklarına dikkat çekerken, su kaynaklarının zehirlenebileceği iddiasında bulundu.

CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN; MADENCİLİK FAALİYETİNE İLİŞKİN HUKUKİ, SİYASİ VE TOPLUMSAL BOYUTA DİKKAT ÇEKTİ.

Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik iline gelecek olan yatırıma karşı olmadıklarını söylerken madencilik faaliyetine ilişkin hukuki, siyasi ve toplumsal boyuta dikkat çekti. Tüzün, “henüz rapor hazırlanmadı” derken, “19 kurumdan görüşü alınacak. Bu rapor uzun sürede hazırlanacaktır ve bu sürecin 3 boyutu vardır. Birincisi hukuki süreçtir ve tüm STK’larla bunun takipçisi olacağız, şüpheniz olmasın. Diğer boyutu siyasidir, siyasi kurumların görüşleri alınacaktır, 3. boyutu toplumsal boyutudur. Bu bölgede yaşayan insanların kafasındaki soru işaretlerini kaldırabilecek bir süreç yaşıyoruz. Bilecik ilimiz maden açısından zengin bir ildir. 440 mermer, 200’e yakın maden ocağı vardır. Biz bölgemize yatırım gelmesine ve sermayeye karşı değiliz" dedi.

MURATDERE KÖYÜ VATANDAŞLARI MADEN OCAĞINI İSTEMİYOR

Tanıtım toplantısında söz alan Muratdereli köyünde yaşayan vatandaşlar firma yetkililerine maden ocağı istemediklerini ilettiler.

Muratdere Köyü Eski Muhtarı İsmail Kurt: "Sakarya mahkemesine dava açtınız. Mahkeme heyeti köyümüze gelerek maden sahasında incelemelerde bulundu. Biz köy halkı bölge milletvekillerimiz ve Bozüyük halkı olarak mücadele ettik. Mahkeme kararını verdi ve çed raporunu iptal etti. Şimdi ne oldu da tekrar çed raporu için müracaatta bulundunuz. Şu anda sahayı daha da genişlettiniz. 36 bin ağaç kesilecek diyorsunuz halbuki durum öyle değil. 10 yaşındaki ağaçları ağaçtan saymıyorsunuz. Sonuç olarak benim suyuma benim toprağıma dokunmayın. Ben burada doğdum burada yaşadım burada öleceğim. Köyümde maden ocağı açılmasını istemiyorum”

Muratdereli Çevre Mühendisi Seher Sarı :”Şirket yetkililerine Bu projede hangi iyileştirmeleri yaptınız ? Kapasite artışına gitmeyeceğinizi taahhüt ediyor musunuz? Atık depolama sahası ve sızıntı önleme havuzu Muratdere Köyüne yakın olduğu için önceki çed reddedildi, ama şimdi ki Erikli Köyüne 980 metre mesafede Yani aslında bir köyden alıp başka bir köye götürüyoruz Atık Depolama tesisimizi, bu konuda bir iyileştirme göremiyorum ben.

Muratdere Köyü sakinlerinden Bilal Kale: "Dünya böyle ormanları milli park ilan ederken sizler bizim yaşam alanı köyümüze maden ocağı kurmaya kalkmayın . Köyümüzde maden ocağı açılmasını istemiyoruz."

Muratdere Köy sakini Zeki Duran:” 51 yıldır Muratdere köyünde ikamet etmekteyim. Madenle beraber sularımızın doğamızın meramızın yok olacağından endişeliyim. Sonuç olarak benim suyuma benim toprağıma benim havama dokunmayın. Köyümüzde maden ocağı açılmasını istemiyoruz."

Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş “Şu gördüğümüz dağdan inen yol, Erikli’ye, Camiliyayla’ya giden yol Dündar Yolu’dur. Dündar Bayırı Derler buna. Göç yollarımızı yok etmeyelim, bizden sonrakilerde yürüsünler. Biz son değiliz. 700 yıllık mazimiz var buralarda”

Muratdere Köyü azası İsmail Bayırbaş:. "Orman hayattır orman gelecektir ormanıma ve suyuma dokunma. Biz Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz."

Ormangüzle muhtarı Kerim Altın: Muratdere ve Ormangüzle köyleri arasında kalan pasa atık sahasının yaratacagı çevre kirliliği ve iki köyün birlikte kullandıgı tek mera alanının yok olmasından bu maden ocağının dogamıza ve suyumuza vereceği zarardan endişeliyiz bunun için Ormangüzle köyü olarak Maden ocağına hayır" diyoruz.

Muratdere Köyü bakkalı Hüseyin Kurt: "Biz Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz. Sonuç olarak benim suyuma benim toprağıma dokunmayın."

Muratdereli Mustafa Taban "Muratdere köyümüzde maden ocağı istemiyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünelim. Ormanlarımızı yok etmeyelim. Maden ocağına hayır diyoruz."

Muratdereli İsmail Mesur. "Madene onay verirken bir defa degil bin defa düşünün. Muratdere köyünde maden ocağı istemiyoruz."

Son olarak konuşan Muratdere köyü Muhtarı Bedri Göz’de bu madenin en çok Muratdere köyünü etkileyeceğini ve köydeki vatandaşların maden ocağını istemediklerini belirtti.

Kaynak: sonhaber34.com