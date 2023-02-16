Murathan Ozen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murathan Ozen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murathan Ozen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murathan Ozen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murathan Ozen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murathan Ozen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murathan Ozen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murathan Ozen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murathan Ozen 29 Ağu 1999 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murathan Ozen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini -imevi. sports yapmaktadır. Murathan Ozen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Murathan Ozen'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murathan Ozenboyu ve yaşı kaç

Murathan Ozen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murathan Ozen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Murathan Ozen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murathan Ozen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2014 yılında Bucaspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Bucaspor U19

12 Ekim 2017 yılında Elazığspor U21

23 Kasım 2018 yılında Elazığspor

8 Şubat 2022 yılında Karakoçan FK

Murathan Ozen kimdir

Murathan Ozen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murathan Ozen şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Murathan Ozen nereli

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