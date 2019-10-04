Muratpaşa Belediyesi kadın hentbol takımı sezonu açıyor

SOn 4 yıldır yetiştirdiği ya da bünyesine kattığı yerli sporcularla yoluna devam eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lige, kendi evinde oynayacağı Mardin Büyükşehir Başakspor maçıyla başlıyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunu Mardin Büyükşehir Başakspor maçıyla açıyor. Cumartesi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor2'den canlı yayınlanacak.

Paşanın Melekleri, sezonunun ilk maçı için son antrenmanı maçın oynanacağı spor salonunda gerçekleştirdi. Ankara'da Kastamonu Belediyespor'la oynadığı Süper Kupa maçının ardından izin yapmayan takımın antrenmanı hafif tempoda geçti. Antrenör Birol Ünsal, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken tecrübeli teknik adam şut çalışması sırasında oyuncularını sık sık uyardı. Ünsal, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Öncelikle 2019 – 2020 Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin tüm takımlarda, sporculara, yöneticilere hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, kazasız belasız ve sakatlıksız bir sezon olur. Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman en iyiyi yapmayı hedefliyoruz. En yukarda ligi bitirmek istiyoruz. Bunun yanında altyapıdan yeni değerler, yeni oyuncular çıkarmak istiyoruz. Türk hentbolunun ileriye gitmesi için Muratpaşa Belediyesi olarak hem üst düzeyde hem altyapılarda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA