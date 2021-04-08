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  3. Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıldır topladığı atık 16 milyon kiloyu geçti

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıldır topladığı atık 16 milyon kiloyu geçti

Nisan ayıyla birlikte 5'inci yılına giren Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesiyle ev ev toplanan nitelikli atık miktarı 16 milyon kiloyu aştı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıldır topladığı atık 16 milyon kiloyu geçti

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan ayıyla birlikte 5'inci yılına giren Çevreci Komşu Kart projesiyle ev ev toplanan nitelikli atık miktarı 16 milyon kiloyu aştı. Atmayıp biriktiren Muratpaşalılar, 2016 Nisan'da pilot mahallelerden başlayan projeyle 5 milyon 190 bin lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık" projesinin de temelini oluşturan Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kartı, Nisan 2016'da pilot mahallelerde uygulamaya başladı. İki mahallede sağlanan başarının ardından proje kısa sürede ilçenin tamamına yaygınlaştırıldı.

Atma, biriktir, kazanalım sloganıyla hayata geçirilen projeyle Muratpaşalılar cam, kağıt, plastik gibi nitelikli evsel atıkları kaynağında ayrıştırdı ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim etti. Muratpaşalılar, ayrıştırdıkları atıklar karşılığında lira karşılığı puan kazandı.

BEŞ MİLYONLUK KAYNAK

Nisan ayıyla birlikte beşinci yılına giren projeyle, 16 milyon 112 bin 794 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Bunun karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 5 milyon 189 bin 540 lira karşılığı puan yüklendi. Çevreci Komşu Kart'la, ev ekonomisi maddi kaynak oluşturulurken zaman içinde bitkisel atık yağ ve içerdiği kimyasallarla insan sağlığına zararları bilenen elektrikli ve elektronik atıklar da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı.

ÇEVRECİ PUANLAR NAKİTE DÖNÜYOR

Çevreci Komşu Kart'ta 2021'le birlikte yepyeni bir dönem başladı. Geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı market ve fırınlarda kullanabilen Çevreci Komşu Kart, yeni yılda "para kart" özelliği kazandı. Yeni dönemde, Çevreci Komşu Kart artık üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılıyor.

Yeni kartlarıyla Muratpaşalılar artık istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor, yemek siparişleri dahil tüm ödemeler yeni kartlarla yapılabiliyor. Ayrıca, Çevreci Komşu Kart'tan şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart'a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale geldi. Tüm bunlarla birlikte, Çevreci Komşu Kart'la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

ŞİFRE BELİRLEMEYİ UNUTMAYIN

Yılın üç aylık döneminde para kart özellikle 10 bin 357 kart sahiplerine ulaştırılırken bunlardan 7 bin 706'sı aktif hale getirildi. Kartların aktif hale getirilmesi için Muratpaşalıların sisteme kayıtlı cep telefonundan, belediyede yer alan telefon numarasına AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirledikleri şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıldır topladığı atık 16 milyon kiloyu geçti

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıldır topladığı atık 16 milyon kiloyu geçti

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