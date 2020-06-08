Muratpaşa , ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü üst üste 5’inci kez aldı.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü üst üste 5'inci kez aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da yaşanabilir dünya, sürdürülebilir çevre hedefiyle önemli çevre projelerini hayata geçirdiklerini belirterek "Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, TÜRÇEV tarafından her yıl Mavi Bayrak programı kapsamında yapılan çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verilen "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü üst üste 5'inci kez aldı.

Değerlendirme, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi'nden öğretim üyesi ve görevlilerinden oluşan jüri tarafından yapıldı. TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen "Çevre eğitiminin önemini kavramış ve bu vizyonla çalışmalarını yürüten tüm ödül sahiplerini kutluyorum" dedi.

5 Plaja mavi bayrak

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bugün Türkiye'ye örnek olan Çevreci Komşu Kart gibi yaşanabilir dünya, sürdürülebilir çevre hedefiyle önemli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. "Bu yolda çalışmaya da devam edeceğiz" diyen Başkan Uysal, Mavi Bayrak programının tüm bu çalışmalar içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Belediyenin Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmete açtığı falez plajlarında her yıl Mavi Bayrak sayısının arttığına dikkat çeken Başkan Uysal, Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarında dalgalanan Mavi Bayrakların bu yıl da dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla kapalı olan plajları ay ortasında hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, üst üste 5'inci kez gelen ödülle ilgili şunları söyledi:

"Mavi Bayrak, kıyılarda çevre koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre eğitimi ve bilinçlendirmeyi en üst noktaya koyan bir program. Mavi Bayrak ödülünü almak kadar korumak çevresel bilinçlenmenin artmasıyla doğru orantılıdır. Geçen yıl 5 plajımız birden Mavi Bayrak almıştı. Bu yıl da Mavi Bayrakları korumayı başardık. Muratpaşa'da ulaştığımız bu standardı koruyarak eğitim çalışmalarıyla çevre bilincinin genele yayılıyor olması bizim için çok önemli. Ve bu çalışmalarımızın ödüle değer bulunması, üstelik 5'inci kez üst üste bu ödülü alıyor olmamız da çalışmalarımıza ayrı bir anlam katıyor."

Kaynak: İHA