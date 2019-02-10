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  3. Muratpaşa Hentbol takamı dolu dizgin

Muratpaşa Hentbol takamı dolu dizgin

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 18-44 mağlup etti.

Muratpaşa Hentbol takamı dolu dizgin

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 18-44 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde 14. Hafta maçında Muratpaşa Belediyespor deplasmanda, Polatlı Belediyespor'u 18-44 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk devresinde rakibine karşı üstün oyun sergileyen Muratpaşa devreyi 10-21 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Muratpaşa Belediyespor sahadan 18-44 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın kadro ve planlama anlamında Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor hentbolcüleri ve teknik ekibi kutladı.

Muratpaşa Hentbol takamı dolu dizgin

Muratpaşa Hentbol takamı dolu dizgin

Kaynak: İHA

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