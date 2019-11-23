Muratpaşa kursları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtığı kurslar 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 6 bin 500 kursiyer; 11 merkezde, 45 branşta öğrenim görecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 2019-2020 dönemi için mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları, 25 Kasım Pazartesi günü 11 kurs merkezinde başlayacak. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurslara, kayıt yaptıran 6500 kursiyer devam edecek. 45 branşta, 65 öğretmen tarafından verilecek olan sertifikalı müzik,sanat, hobi ve meslek edindirme kurslar sonunda, kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kurslar, Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi, Şirinyalı, Perge, Kırcami, Meltem Cep Sahne, MEST-Milli Egemenlik, Meltem Arpet Sitesi, Ermenek, Konuksever, Etiler ve Soğuksu Kurs Merkezleri'nde düzenleniyor. Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde organize edilen kurslar şu şekilde:

"Medya okur yazarlığı, geleneksel zeka oyunları, sunuculuk-spikerlik, uygulamalı tiyatro, drama, halk oyunları, modern danslar, keman, ud, gitar, THM repertuar, TSM, repertuar, ses eğitimi, kabak kemane, güzel sanatlar fakültesine hazırlık, fotoğrafçılık, kısa film, bendir, yan flüt, kişisel gelişim, resim, rölyef, ahşap yakma, deri aksesuar yapımı, heykel, seramik, çini, mozaik, marküteri ahşap oymacılığı, mefruşat, el nakışı, makina nakışı, iğne oyası, örgü, amugurimi (örgü bebek), takı, ahşap boyama, keçe, giyim, Antep mutfağı, yemek, pastacılık, taş bebek ve ev aksesuarları"

Kaynak: İHA